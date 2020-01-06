Юлия Костюшкина обвинила сотрудников Госавтоинспекции в незаконном штрафе

06.01.2020, 17:04, Разное

Юлия Костюшкина обвинила сотрудников Госавтоинспекции в незаконном штрафе. В случившейся 3 января на парковке ТЦ «Мега» аварии супруга известного певца не считает себя виноватой, и только поездка в Европу не позволила ей довести дело до суда.
Нарушение ПДД не имело тяжелых последствий, «все живы и здоровы», информирует в Instagram-аккаунте Костюшкина. Вместе с тем для нее решение инспекторов показалось настолько неправомерным, что она даже написала заявление в Троицкое отделение полиции с протестом. По её мнению, виновата администрация торгового центра в Теплом Стане, которая не позаботилась о восстановлении знака приоритета, исчезнувшего еще после летнего происшествия. Записи камер видеонаблюдения позволили бы ей добиться справедливости.

По уточненным данным, в дальнейшем Юлия Костюшкина не посчитала целесообразным отменить запланированную ранее поездку, чтобы не портить себе и сыну возможность новогоднего отдыха. Поклонники поддержали супругу музыканта своими советами и пожелали ей хорошего отдыха.



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Последнее: Юлия Костюшкина обвинила сотрудников Госавтоинспекции в незаконном штрафе. В случившейся 3 января на парковке ТЦ «Мега» аварии супруга известного певца не считает себя виноватой, и только поездка в Европу не позволила ей довести дело до суда. Нарушение ПДД не имело тяжелых последствий, «все живы и здоровы», информирует в Instagram-аккаунте Костюшкина. Вместе с тем для нее […]

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