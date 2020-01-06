На Урале возле железной дороги обнаружили тело 16-летней девушки без одежды

В Свердловской области в окрестностях поселка Белоярский обнаружили тело 16-летней девушки без верхней одежды, рассказали в СУ СК по региону. Труп местной жительницы нашел местный житель.

Инцидент произошел утром 4 января. Мужчина, проезжая мимо на снегоходе, нашел тело, после чего вызвал на место происшествия правоохранителей. Прибывшие на место инцидента работники полиции при осмотре не выявили видимых причин насильственной смерти.

Предварительной причиной смерти местной жительницы названо общее переохлаждение, личные вещи остались нетронуты. Подробности гибели пострадавшей станут известны позже, отметили правоохранители.

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