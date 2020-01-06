Стало известно о стремлении США добиться от стран НАТО поддержки своим действиям в Ираке

06.01.2020, 16:58, Новости дня

США стремятся добиться от государств НАТО выражения поддержки американских действий в Ираке, включая убийство иранского генерала Касема Сулеймани, сообщил дипломатический источник на экстренной встрече Североатлантического совета в Брюсселе.

«Американская сторона в своих контактах с союзниками (странами НАТО – прим. ТАСС) требуют поддержки антитеррористических действий Пентагона в Ираке и Сирии, включая последние воздушные рейды. США подчеркивают важность сохранения единства антитеррористической коалиции в Ираке и Сирии и соблюдения принципа атлантической солидарности», – сообщил источник, передает ТАСС.

В Брюсселе проходит экстренная встреча Североатлантического совета для обсуждения последствий авиаудара США под Багдадом. Ранее также сообщалось, что обострение ситуации в Ираке и отношений Вашингтона и Тегерана будут обсуждаться на плановой встрече начальников генеральных штабов стран НАТО 14 января в Брюсселе.

Напомним, в Ираке 3 января в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

После этого парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны, где те находятся с 2003 года. В ответ глава американского государства Дональд Трамп заявил, что если Ирак хочет, чтобы США вывели свои войска, Багдаду придется заплатить миллиарды долларов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: США стремятся добиться от государств НАТО выражения поддержки американских действий в Ираке, включая убийство иранского генерала Касема Сулеймани, сообщил дипломатический источник на экстренной встрече Североатлантического совета в Брюсселе. «Американская сторона в своих контактах с союзниками (странами НАТО – прим. ТАСС) требуют поддержки антитеррористических действий Пентагона в Ираке и Сирии, включая последние воздушные рейды. США подчеркивают […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика