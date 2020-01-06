Патриарх Кирилл призвал россиян отказаться от комфорта. Вот от чего не отказался сам Гундяев

Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с наступающим Рождеством. В рождественском послании он призвал верующих «отказаться от комфорта как наивысшей ценности».

Патриарх Кирилл также призвал людей не уподобляться Ироду своими делами, ставя на первое место собственное благополучие и комфорт. Глава РПЦ предложил отринуть «бремя страстей» и вместо этого помолиться об укреплении единства православия и «умножении любви».

The Insider вспоминает самые заметные предметы «благополучия и комфорта», которыми пользуется патриарх.

Резиденция за 268 млрд рублей

В мае 2019 года стало известно, что для патриарха Кирилла построят резиденцию под Петербургом. Под нее отреставрируют бывшее подворье служащих Феодоровского государева собора в Пушкине. Проект обойдется в 2,8 млрд рублей. Об этом писал The Bell со ссылкой на источники.

Конкурс на выбор подрядчика для строительства резиденции был объявлен в 2017 году, сами работы начались в 2018 году. Строительство должно завершиться к декабрю 2021 года.



Квартира в доме на набережной

Судебное разбирательство вокруг квартиры патриарха предали огласке в марте 2012 года. Женщина по имени Лидия Леонова, живущая в одной из квартир знаменитого Дома на набережной в Москве (дом 2 по улице Серафимовича), подала иск к соседу. Во время ремонтных работ тот якобы запылил ее квартиру и имущество в ней (звучал термин «нанопыль», из-за которой мебель и книги пришли в негодность). В качестве компенсации Леонова якобы требовала у ответчика квартиру, но суд постановил взыскать в ее пользу 20 млн рублей за моральный и материальный ущерб.

Как сказал ответчик – бывший министр здравоохранения России, кардиолог и священник Юрий Шевченко, – владельцем квартиры оказался действующий патриарх Московский и всея Руси Кирилл. А гражданка по фамилии Леонова – это его родственница.



Бизнес-джет для патриарха

В декабре 2019 года The Bell нашел еще один бывший бизнес-джет ВТБ, связанный с расследованиями Алексея Навального о самолетах, на которых путешествовали Светлана Медведева и Наиля Аскер-заде. Gulfstream G450 стоимостью $43 млн возил патриарха Кирилла и появлялся в городах, в которые в те же дни прилетали чиновники администрации президента и сам Владимир Путин.

В частности, в августе 2017 года патриарх прилетел на Gulfstream G450 в Курган, где отмечалось 200-летие богослова, начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме Антонина (Капустина). Патриарха сопровождал полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских. Курганская пресса обратила внимание на роскошный бизнес-джет и подсчитала, что стоимость перелета главы РПЦ могла составить 3,6 млн рублей.

Это не единственный бизнес-джет Гундяева. Ранее The Insider находил в его пользовании еще несколько роскошных самолетов. Подробнее об этом в материале «Небо патриарха. Какими бортами летает Владимир Гундяев».



Яхта «Паллада»

Летом 2011 года к предметам роскоши, приписываемым патриарху, прибавилась яхта класса люкс «Паллада». Достоверных свидетельств того, что она принадлежит ему на правах собственности, не приводилось. Речь шла просто об очень дорогом при сравнительно небольших размерах судне (не менее $4 млн), которое состоит на балансе РПЦ и служит для речных вояжей самого патриарха и высокопоставленных гостей, которых он принимает на Валааме.



Часы Breguet

Еще один скандал разразился, когда на руке патриарха Кирилла были замечены часы Breguet за €30 000 (которые фотослужба РПЦ затем убрала на фотографии, забыв стереть их отражение на столе).

Breguet главы РПЦ попал в объективы украинских фотографов во время визита на Украину в 2009 году.

Судя по фотографиям, у патриарха Кирилла — классическая модель Breguet с корпусом из белого золота и ремешком из кожи крокодила.

Пресс-служба Русской православной церкви итоге принесла извинения пользователям сайта патриархии за «нелепую ошибку» фоторедактора при обработке фотоархива 2009 года, в котором была размещена вызвавшая широкий резонанс фотография патриарха с часами Breguet.

«Разговоры о том, что патриарх Кирилл живет в роскоши, необоснованны», — заявил в эфире RTVI глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«У него нет роскошного образа жизни. У него нечеловеческие нагрузки и нечеловеческий график. И то, что где-то ему обеспечен какой-то уровень жизни, который, уверяю вас, далек от уровня даже очень богатого человека… У меня есть друзья, занимающиеся бизнесом, и уровень жизни, который у них есть, просто несопоставим», — сказал Легойда.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с наступающим Рождеством. В рождественском послании он призвал верующих «отказаться от комфорта как наивысшей ценности». Патриарх Кирилл также призвал людей не уподобляться Ироду своими делами, ставя на первое место собственное благополучие и комфорт. Глава РПЦ предложил отринуть «бремя страстей» и вместо этого помолиться об укреплении единства православия и «умножении любви». The Insider […]