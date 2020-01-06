Водитель столкнувшегося с грузовиком автобуса под Тюменью задержан

В Тюменской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело после столкновения автобуса и грузового автомобиля, водитель автобуса задержан.
«Возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Водитель 1985 года рождения задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», – сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, передает ТАСС.
Кроме того, в пресс-службе регионального УГИБДД добавили, что в автобусе была обнаружена неисправность тахографа, в итоге водитель был также привлечен к административной ответственности за нарушение правил его использования. Однако в ведомстве уточнили, что лицензия на осуществление международных перевозок и полис ОСАГО у него были, а автобус прошел техосмотр и был оснащен ремнями безопасности.
Напомним, 5 января на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись автобус и грузовой автомобиль ISUZU. Автобус, в котором находилось от 30 до 35 пассажиров, следовал из Таджикистана в Сургут.
По предварительной причине, водитель автобуса не предоставил преимущество грузовику при развороте. В результате аварии погибли два человека, девять получили травмы.
Ранее сообщалось, что при столкновении «КамАЗа» с трамваем в Москве пострадал младенец.
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Последнее: В Тюменской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело после столкновения автобуса и грузового автомобиля, водитель автобуса задержан. «Возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Водитель 1985 года рождения задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», – сообщили в пресс-службе регионального […]
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