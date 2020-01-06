Кровавая резня на Украине: Зеленского предупредили о серьезных последствиях

06.01.2020, 16:42, Разное

Советник экс-президента Виктора Януковича заявила, что Украина никогда не войдет в Европейский союз. Если бы участники объединения на самом деле хотели включить страну в состав, то давно бы уже это сделали. «Они бы уже дали Украине помощь, как когда-то они давали Польше на строительство дорог, поддержку фермерства», – выразила мнение Анна Герман.

Чтобы спастись от разорения, украинские власти вынуждены продавать земли западным корпорациям. По словам бывшего депутата Верховной рады, сегодня уже 10% чернозема принадлежит частным компаниями с иностранным капиталом. Дальнейшая продажа земель может привести к катастрофе, передает «ПолитНавигатор».

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 29 Дек 2019 в 1:52 PST

«Я думаю, что это не будет просто в Украине. Не думаю, что украинцы легко дадут себя обмануть под шумок всех акций, которые здесь устраивают для отвлечения внимания. Я думаю, что за землю будут бить, и будут бить сильно, если у народа захотят эту землю забрать. Это закончится кровавой резней», – предупредила эксперт Владимира Зеленского.



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