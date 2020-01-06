«Реал» решил досрочно вернуть из аренды украинского вратаря Лунина – СМИ

06.01.2020, 16:42, Новости дня

Мадридский «Реал» решил досрочно вернуть из аренды в «Вальядолиде» украинского голкипера Андрея Лунина, сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, представители «Реала» уже связались с «Вальядолидом» и озвучили свое решение.

Руководство мадридского клуба хочет отдать Лунина во вторую аренду на протяжении одного сезона. Украинцем интересуется «Овьедо» и клубы из-за пределов Испании.

Лунин выступает за «Вальядолид» на правах аренды с лета 2019 года. Изначально вратарь должен был вернуться в «Реал» летом 2020-го.

В текущем сезоне украинский голкипер выходил на поле один раз в матче Кубка Испании против «Толоса», в том поединке Лунин не пропустил.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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