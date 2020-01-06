«Реал» решил досрочно вернуть из аренды украинского вратаря Лунина – СМИ

Мадридский «Реал» решил досрочно вернуть из аренды в «Вальядолиде» украинского голкипера Андрея Лунина, сообщает испанское издание Marca.
По информации источника, представители «Реала» уже связались с «Вальядолидом» и озвучили свое решение.
Руководство мадридского клуба хочет отдать Лунина во вторую аренду на протяжении одного сезона. Украинцем интересуется «Овьедо» и клубы из-за пределов Испании.
Лунин выступает за «Вальядолид» на правах аренды с лета 2019 года. Изначально вратарь должен был вернуться в «Реал» летом 2020-го.
В текущем сезоне украинский голкипер выходил на поле один раз в матче Кубка Испании против «Толоса», в том поединке Лунин не пропустил.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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