Кейт Бланшетт, Дженнифер Энистон, Шарлиз Терон и другие лучшие образы «Золотого глобуса-2020»

Вот уже второй год подряд актрисы выбирают для выхода на красную ковровую дорожку «Золотого глобуса» яркие платья и костюмы — видимо, тренд на total black, который держался на официальных мероприятиях в Голливуде весь 2017-й год в связи с протестом против сексуального насилия, сошел на «нет». Однако некоторые все же остались верны черной классике: Дженнифер Энистон в Dior Haute Couture, Наоми Уоттс в Armani Prive, Зои Кравиц в Saint Laurent, Рейчел Вайс, Мишель Пфайффер и Грета Гервиг в Proenza Schouler. И как бы в противовес им в кипельно белое платье от Roland Mouret оделась Риз Уизерспун. Также белое платье, но с разноцветным топом, предпочла другая блондинка — Марго Робби.

Стильный красный свет вчера вечером показали окружающим Скарлетт Йоханссон в Vera Wang, Николь Кидман в Versace, Хелен Миррен в Christian Dior. Сирша Ронан блистала в платье от Celine, а Люси Бойнтон — в серебряном наряде от Louis Vuitton. Был заметен на дорожке и другой тренд — футуристичные узоры и формы. Лучше всего это удалось Кейт Бланшетт и ее лимонному платью от Mary Katrantzou. Не уступила ей и более молодая коллега, актриса Шейлин Вудли в сине-черном платье Balmain. Сальма Хайек же одна из немногих, кто сделал ставку на откровенность: сине-белое платье от Gucci не скрывало пышных форм актрисы.

Лучшие образы «Золотого глобуса» — в нашей подборке. Кликните на фото ниже для просмотра галереи.

Скарлетт Йоханссон в Vera WangКликните на фото для просмотра галереи

Напомним, глубокой ночью в Беверли-Хиллз завершилась 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус», которую уже принято называть своеобразной репетицией «Оскара». Ее ведущим в пятый раз стал британский комик Рики Джервейс, а официальными амбассадорами — сыновья Пирса Броснана 22-летний Дилан и 18-летний Пэрис. Мы уже подробно рассказали, кто вчера уехал домой с заветным «глобусом». Звездами и главными лауреатами вечера стали Квентин Тарантино со своей картиной «Однажды в… Голливуде», Рене Зеллвегер, которая громко вернулась на вершину голливудского Олимпа после 15 лет творческого затишья, Хоакин Феникс и его ставшая культовой роль Джокера и многие другие. Также мы собрали подборку из 15 самых ярких пар, появившихся на красной дорожке премии.

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