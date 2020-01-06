Снова в школу: принцесса Дании Мэри и принц Фредерик отправили детей учиться в Швейцарию

Для кого-то новогодней традицией является поход в баню или поедание оливье, но у королевской семьи Дании свои привычки — и это катание на лыжах. А если точнее — катание на лыжах в швейцарском городке под названием Вербье. Сюда они приезжают практически кажду зиму уже много ле. И здесь же в следующие три месяца будут учиться в Международной школе Лемании дети принцессы Мэри и принца Фредерика: 14-летний Кристиан, 12-летняя Изабелла и 8-летние близнецы Жозефина и Винсент.

По случаю этого события принцесса Мэри вместе с детьми дала пресс-конференцию для швейцарских журналистов. Причем ответить на вопросы репортеров было решено не в уютном конференц-зале, а прямо на… склоне, излюбленном месте семейства. Даже столбик термометра, стремящийся к нулю не остановил мероприятие: не обращая внимание на холод, Мэри и ее дети позировали фотографам.

королевская семья Дании во время снежного фотоколла

Несмотря на присутствие на новых официальных карточках отца семейства принца Фредерика, сам в течение заявленных трех месяцев присутствовать в Швейцарии постоянно не сможет. Вместе с детьми останется принцесса Мэри, которая будет жить в купленной тут королевской семьей 10 лет назад вилле. Фредерик же по мере возможности постарается навещать семью. К томуже уже в ближайшие дни он точно окажется в Швейцарии: будучи членом МОК, он обязан посетить Олимпийские игры, которые пройдут в стране с 9 по 22 января.

Решение перевести детей из школы Tranegårdsskolen в районе Копенгагена Гентофте, королевская чета приняла по простой причине: дать возможность юным принцам и принцессам увидеть мир и пообщаться со своими ровесниками из других стран. К тому же именно здесь близнецы Жозефина и Винсент отметят свой девятый день рождения, что позволит им еще ближе познакомиться с одноклассниками и пригласить их на праздничный торт в королевской резиденции в Швейцарии. Здесь же на год старше станет и сама принцесса Мэри: 5 февраля ей исполнится 48 лет, и свой день рождения она наверняка отметит в Вербье. Всего же королевская чета планирует пробыть в горах до начала апреля, а после вернуться к своим обязанностям — и учебе — домой. А пока — лыжи, снег и фото на фоне гор. Самый подходящий пейзаж для начала января.

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