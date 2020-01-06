Monatik поделился снимками сыновей на пляже

06.01.2020, 16:30, Новости дня

Украинский певец Monatik обнародовал в Instagram снимки своих детей Данила и Платона, сделанные во время отдыха на пляже.

«… а теперь улыбкой наших детей я прохожу сквозь злые зимы… Запоминая каждый миг секундами каждыми», – процитировал он собственную песню «Зашивает душу».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

… а теперь улыбкой наших детей я прохожу сквозь злые зимы… Запоминая #КаждыйМиг секундами каждыми… #ЗашиваюДушу #ВозвращаюКрышу

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official) 5 Янв 2020 в 6:14 PST

Monatik женат на Ирине Демичевой, являющейся его директором.

Впервые певец показал в микроблоге свою жену по случаю ее дня рождения 10 августа 2018 года. Певец также рассказал, какими должны быть отношения семейной пары.

Monatik уже показывал своих сыновей, но также спинами к объективу.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: видео Видео: Justin Bieber / YouTube Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика