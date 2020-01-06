Monatik поделился снимками сыновей на пляже

Украинский певец Monatik обнародовал в Instagram снимки своих детей Данила и Платона, сделанные во время отдыха на пляже.

«… а теперь улыбкой наших детей я прохожу сквозь злые зимы… Запоминая каждый миг секундами каждыми», – процитировал он собственную песню «Зашивает душу».

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… а теперь улыбкой наших детей я прохожу сквозь злые зимы… Запоминая #КаждыйМиг секундами каждыми… #ЗашиваюДушу #ВозвращаюКрышу

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official) 5 Янв 2020 в 6:14 PST

Monatik женат на Ирине Демичевой, являющейся его директором.

Впервые певец показал в микроблоге свою жену по случаю ее дня рождения 10 августа 2018 года. Певец также рассказал, какими должны быть отношения семейной пары.

Monatik уже показывал своих сыновей, но также спинами к объективу.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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