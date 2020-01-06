Комиссия Госдумы по этике обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Глава комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба сообщил, что вопрос о высказываниях лидера ЛДПР Владимира Жириновского во время прогулки по Красной площади будет рассмотрен после 13 января.

«Будем после праздников. Сейчас никого нет. На работе (в Москве) появятся все 13 (января)», – сказал Аршба в ответ на вопрос, сможет ли комиссия обсудить поведение лидера ЛДПР, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время прогулки по Красной площади раздал людям по тысяче рублей «на подарки», назвав их при этом «сироты, крепостные, холопы».

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