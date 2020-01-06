Александр Ревва показал красавицу-жену в откровенном купальнике

Известный шоумен и певец Александр Ревва показал в своем микроблоге в Instagram снимок красавицы-жены Анжелики в откровенном купальнике. Фанаты пришли в восторг от новой публикации артиста, оставив множество комплиментов и восторженных отзывов.
Новогодние праздники Александр Ревва вместе с супругой и дочерьми проводит на Мальдивах. На своей странице в Instagram артист делится яркими снимками. На последнем он показал красавицу-жену Анжелику в золотистом купальнике с вырезами на талии. Фотографию певец иронично подписал словами: «…и поймал старик «золотую рыбку», и молвит она ему человеческим голосом: «Ну, куда ты, блин, против солнца меня фотографируешь».
В комментариях поклонники и коллеги Александра Реввы по шоу-бизнесу восхитились красотой его избранницы. Глюкоза коротко написала «Хороша», а Игорь Крутой отметил, что Ревва и его семья для него очень близки.
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