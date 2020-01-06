Трамп пригрозил Ираку большими санкциями за враждебность: «Мы не уйдем, если они не заплатят нам»

Если Ирак предпримет недопустимые для Вашингтона действия, власти Штатов введут против республики санкции. С данным заявлением выступил Дональд Трамп, заявив, что не выведет свои войска с территории страны, пока не получит соответствующую компенсацию.

Как рассказали в Совете Федерации, подобное поведение США должно стать ясно выраженным для каждого государства, которое сотрудничает со Штатами в военной сфере. При демонстрации отрицательного отношения к стране Ирака ожидают значительные санкции. Об этом предупредил американский президент. Трамп отметил, что со стороны Ирака не должна наблюдаться враждебность. Также он добавил, что в случае вывода американских войск не в дружелюбной обстановке Багдад получит такие финансовые ограничения, о которых не имеет понятия.

По словам политика, на территории Ирака находится база американцев, строительство которой обошлось властям в миллиарды долларов, поэтому республика должна за нее заплатить. Сенатор Константин Косачёв рассказал на странице в Facebook, что как только кто-то отказывается играть по правилам Трампа, ситуация принимает совершенно другой поворот. Речь идет о штрафах, санкциях и других мерах.

Как отметил Франц Клинцевич, в мире осталось не так много стран, готовых смириться с игнорированием своего суверенитета. Он назвал решение Ирака «самым чувствительным ударом» по политике Штатов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: «Золотой глобус» за роль в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде», полученный Брэдом Питтом, стал для него важным достижением. Предыдущая награда была получена в далеком 1994 году в связи с работой в ленте «12 обезьян».Однако многие зрители обсуждали не его творческие успехи, а личную жизнь. Некоторая часть публики с нетерпением ждала появления известного актера на сцене, […]