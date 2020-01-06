Трамп пригрозил Ираку большими санкциями за враждебность: «Мы не уйдем, если они не заплатят нам»

06.01.2020, 16:21, Разное

Если Ирак предпримет недопустимые для Вашингтона действия, власти Штатов введут против республики санкции. С данным заявлением выступил Дональд Трамп, заявив, что не выведет свои войска с территории страны, пока не получит соответствующую компенсацию.
Как рассказали в Совете Федерации, подобное поведение США должно стать ясно выраженным для каждого государства, которое сотрудничает со Штатами в военной сфере. При демонстрации отрицательного отношения к стране Ирака ожидают значительные санкции. Об этом предупредил американский президент. Трамп отметил, что со стороны Ирака не должна наблюдаться враждебность. Также он добавил, что в случае вывода американских войск не в дружелюбной обстановке Багдад получит такие финансовые ограничения, о которых не имеет понятия.

По словам политика, на территории Ирака находится база американцев, строительство которой обошлось властям в миллиарды долларов, поэтому республика должна за нее заплатить. Сенатор Константин Косачёв рассказал на странице в Facebook, что как только кто-то отказывается играть по правилам Трампа, ситуация принимает совершенно другой поворот. Речь идет о штрафах, санкциях и других мерах.

Как отметил Франц Клинцевич, в мире осталось не так много стран, готовых смириться с игнорированием своего суверенитета. Он назвал решение Ирака «самым чувствительным ударом» по политике Штатов.



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