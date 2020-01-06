VIII докфест от «Новой» и Артдокфеста

Весь день 6 января — «Вертолеты». СМОТРЕТЬ

«Вертолеты» Дмитрия Кубасова

Продюсеры: Анастасия Мурашкина, Тихон Пендюрин.

Режиссер, сценарий, оператор: Дмитрий Кубасов.

Композитор: Иван Малежик.

…Мы будем подниматься вверх меж серых облаков.

Первое в истории РФ кругосветное путешествие на вертолетах. Полет, который многое объясняет нам про нашу необъятную, великую и могучую…

Совершают его русские бизнесмены на собственных вертолетах. Летим вместе с ними и режиссером Димой Кубасовым, с которым мы познакомились на нашем совместном проекте «Зима, уходи!»

Очень рекомендую посмотреть этот фильм до последних титров, после которых вся история увидится в ином свете.

Дмитрий Кубасов: «К нам в офис пришел продюсер «Реальности» Алексей Пивоваров и сказал, что его друзья собираются облететь весь мир на вертолетах. Мне показалось, что это очень круто. Не с точки зрения самого путешествия — я к этому спокоен, у меня нет зависти к Фёдору Конюхову. Интерес был в том, что на длительное время объектами съемки станут люди, которые для кино, особенно документального, табуированы. Их — нельзя. Можно поехать за триста километров и снять бабушку. Можно гопников в подъезде.

Но я знаю совсем немного примеров, когда в длительном наблюдении участвуют богатые люди.

Мне было важно понять, кто они такие, поместить их в пространство кино. Для меня это был вызов, я понимал, что вот эти люди из другой среды многое мне не позволят снять. Мы заранее договорились, что есть зоны, которые я не снимаю, например, в их личных номерах. Кроме того, нужно было найти форму, визуальное воплощение этой истории. Я рад, что фильм есть, и за ним стоит ощущение большой проделанной работы».

Источник: Новая газета

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Последнее: Весь день 6 января — «Вертолеты». СМОТРЕТЬ «Вертолеты» Дмитрия Кубасова Продюсеры: Анастасия Мурашкина, Тихон Пендюрин. Режиссер, сценарий, оператор: Дмитрий Кубасов. Композитор: Иван Малежик. …Мы будем подниматься вверх меж серых облаков. Первое в истории РФ кругосветное путешествие на вертолетах. Полет, который многое объясняет нам про нашу необъятную, великую и могучую… Совершают его русские бизнесмены на собственных […]