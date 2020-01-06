В Ираке начали подготовку к выводу иностранных войск из страны. Об этом сегодня рассказал пресс-секретарь командующего иракскими вооруженными силами Абдель Керим Халф, сообщает телеканал Al Arabiya.

Он пояснил, что резолюция, принятая иракским парламентом накануне, и механизм, подготовленный правительством, предусматривают вывод иностранных вооруженных сил с территории Ирака и ограничение воздушного передвижения для сил коалиции.

По словам представителя иракской армии, под вопросом остаются темы техники, вооружения и материально-технической поддержки со стороны сил международной коалиции, однако переговоры продолжаются.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган заявил, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Президент США заявил, что «смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани». «Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну», – сказал Трамп.

Он отметил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.

В МИД Ирака убийство Сулеймани назвали нарушением суверенитета, а парламент 5 января проголосовал за вывод иностранных войск из страны.

В тот же день коалиция во главе с американцами приостановила операцию «Непоколебимая решимость» против ИГИЛ в Ираке.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: В Ираке начали подготовку к выводу иностранных войск из страны. Об этом сегодня рассказал пресс-секретарь командующего иракскими вооруженными силами Абдель Керим Халф, сообщает телеканал Al Arabiya. Он пояснил, что резолюция, принятая иракским парламентом накануне, и механизм, подготовленный правительством, предусматривают вывод иностранных вооруженных сил с территории Ирака и ограничение воздушного передвижения для сил коалиции. По словам […]