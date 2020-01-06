Кристина Асмус экстремально похудела на фоне болезни

Перед новогодними праздниками популярная российская актриса Кристина Асмус попала в больницу, у нее диагностировали заражение бактериальной инфекцией. Позже звезда опубликовала снимки из больницы, после его фанаты пришли к выводу, что она экстремально похудела за время болезни.
Недавно в микроблоге Кристина Асмус показала снимок на больничной койке. Звезда рассказала, что уже неделю находится в больнице, соблюдает постельный режим, а выписать ее обещают в скором времени, однако и дома лечение придется продолжать. Тем не менее, поклонники обратили внимание на то, что звезда экстремально похудела, хотя и до этого отличалась изящной фигурой и стройностью.
По мнению большинства, болезнь действительно серьезно повлияла на организм, Кристина Асмус выглядит истощавшей. Сама актриса прежде объясняла, что мало спала, а ради зрителей выходила на сцену даже с высокой температурой. В больницу звезда попала только после того, как потеряла сознание, что также говорит о серьезности ее состояния.
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Последнее: Перед новогодними праздниками популярная российская актриса Кристина Асмус попала в больницу, у нее диагностировали заражение бактериальной инфекцией. Позже звезда опубликовала снимки из больницы, после его фанаты пришли к выводу, что она экстремально похудела за время болезни. Недавно в микроблоге Кристина Асмус показала снимок на больничной койке. Звезда рассказала, что уже неделю находится в больнице, соблюдает […]
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