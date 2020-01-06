Кристина Асмус экстремально похудела на фоне болезни

06.01.2020, 16:04, Разное

Перед новогодними праздниками популярная российская актриса Кристина Асмус попала в больницу, у нее диагностировали заражение бактериальной инфекцией. Позже звезда опубликовала снимки из больницы, после его фанаты пришли к выводу, что она экстремально похудела за время болезни.
Недавно в микроблоге Кристина Асмус показала снимок на больничной койке. Звезда рассказала, что уже неделю находится в больнице, соблюдает постельный режим, а выписать ее обещают в скором времени, однако и дома лечение придется продолжать. Тем не менее, поклонники обратили внимание на то, что звезда экстремально похудела, хотя и до этого отличалась изящной фигурой и стройностью.

По мнению большинства, болезнь действительно серьезно повлияла на организм, Кристина Асмус выглядит истощавшей. Сама актриса прежде объясняла, что мало спала, а ради зрителей выходила на сцену даже с высокой температурой. В больницу звезда попала только после того, как потеряла сознание, что также говорит о серьезности ее состояния.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Перед новогодними праздниками популярная российская актриса Кристина Асмус попала в больницу, у нее диагностировали заражение бактериальной инфекцией. Позже звезда опубликовала снимки из больницы, после его фанаты пришли к выводу, что она экстремально похудела за время болезни. Недавно в микроблоге Кристина Асмус показала снимок на больничной койке. Звезда рассказала, что уже неделю находится в больнице, соблюдает […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика