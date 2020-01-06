В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки с родителями

В Ульяновске СУ СК по региону начало проверку по факту обнаружения тела трехлетнего ребенка в одной из квартир жилого дома по улице Отрадной. Родители погибшего ребенка объяснили, что они играли с наследником в прятки, после чего нашли его мертвым.

Инцидент произошел вчера ночью, рассказали правоохранители. Родители объяснили, что решили поиграть со своим трехлетним ребенком в прятки, после чего не смогли найти его на протяжении 30 минут. Мальчик не отзывался на зов взрослых, а по прошествии времени его тело было обнаружено в кровати-трансформере, видимо, там и спрятался ребенок.

Прибывшие на место несчастного случая правоохранители осмотрели тело, явных следов насилия выявлено не было, точная причина гибели трехлетнего мальчика будет определена после экспертизы. Предварительная причина смерти — нехватка воздуха.

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