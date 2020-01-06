В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки с родителями

06.01.2020, 16:04, Разное

В Ульяновске СУ СК по региону начало проверку по факту обнаружения тела трехлетнего ребенка в одной из квартир жилого дома по улице Отрадной. Родители погибшего ребенка объяснили, что они играли с наследником в прятки, после чего нашли его мертвым.
Инцидент произошел вчера ночью, рассказали правоохранители. Родители объяснили, что решили поиграть со своим трехлетним ребенком в прятки, после чего не смогли найти его на протяжении 30 минут. Мальчик не отзывался на зов взрослых, а по прошествии времени его тело было обнаружено в кровати-трансформере, видимо, там и спрятался ребенок.

Прибывшие на место несчастного случая правоохранители осмотрели тело, явных следов насилия выявлено не было, точная причина гибели трехлетнего мальчика будет определена после экспертизы. Предварительная причина смерти — нехватка воздуха.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Перед новогодними праздниками популярная российская актриса Кристина Асмус попала в больницу, у нее диагностировали заражение бактериальной инфекцией. Позже звезда опубликовала снимки из больницы, после его фанаты пришли к выводу, что она экстремально похудела за время болезни. Недавно в микроблоге Кристина Асмус показала снимок на больничной койке. Звезда рассказала, что уже неделю находится в больнице, соблюдает […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика