Ирак начал готовиться к выводу иностранных войск

Власти Ирака начали подготовку к выводу войск США из государства, сообщил представитель главнокомандующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф. Правительство ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружением и тренировками военного персонала, а вооруженные силы покинут Ирак», — сказал он.

Накануне парламент Ирака одобрил резолюцию с требованием к иракскому правительству вывести с территории страны все иностранные войска.

В Багдаде в ночь на 3 января при авиаударе США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Вашингтон объяснил это угрозой американцам, которую представлял господин Сулеймани. Тегеран обещает ответить США на убийство. Президент США Дональд Трамп сказал о готовности ударить по 52 объектам Ирана в случае нападения на американцев.

Читайте также: Востоковед Леонид Исаев: «Россия должна быть благодарна Трампу, поскольку убийство Сулеймани усилит ее позиции в Сирии»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Власти Ирака начали подготовку к выводу войск США из государства, сообщил представитель главнокомандующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф. Правительство ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции. Об этом сообщает «Интерфакс». «Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружением и тренировками военного персонала, а вооруженные силы покинут Ирак», — сказал он. Накануне парламент […]