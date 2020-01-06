Ирак начал готовиться к выводу иностранных войск

Власти Ирака начали подготовку к выводу войск США из государства, сообщил представитель главнокомандующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф. Правительство ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружением и тренировками военного персонала, а вооруженные силы покинут Ирак», — сказал он.
Накануне парламент Ирака одобрил резолюцию с требованием к иракскому правительству вывести с территории страны все иностранные войска.
В Багдаде в ночь на 3 января при авиаударе США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Вашингтон объяснил это угрозой американцам, которую представлял господин Сулеймани. Тегеран обещает ответить США на убийство. Президент США Дональд Трамп сказал о готовности ударить по 52 объектам Ирана в случае нападения на американцев.
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Последнее: Власти Ирака начали подготовку к выводу войск США из государства, сообщил представитель главнокомандующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф. Правительство ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции. Об этом сообщает «Интерфакс». «Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружением и тренировками военного персонала, а вооруженные силы покинут Ирак», — сказал он. Накануне парламент […]
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