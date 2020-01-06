Ирак начал готовиться к выводу иностранных войск

06.01.2020, 15:57, Новости дня

Власти Ирака начали подготовку к выводу войск США из государства, сообщил представитель главнокомандующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф. Правительство ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружением и тренировками военного персонала, а вооруженные силы покинут Ирак», — сказал он.

Накануне парламент Ирака одобрил резолюцию с требованием к иракскому правительству вывести с территории страны все иностранные войска.

В Багдаде в ночь на 3 января при авиаударе США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Вашингтон объяснил это угрозой американцам, которую представлял господин Сулеймани. Тегеран обещает ответить США на убийство. Президент США Дональд Трамп сказал о готовности ударить по 52 объектам Ирана в случае нападения на американцев.

Читайте также: Востоковед Леонид Исаев: «Россия должна быть благодарна Трампу, поскольку убийство Сулеймани усилит ее позиции в Сирии»

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Власти Ирака начали подготовку к выводу войск США из государства, сообщил представитель главнокомандующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф. Правительство ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции. Об этом сообщает «Интерфакс». «Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружением и тренировками военного персонала, а вооруженные силы покинут Ирак», — сказал он. Накануне парламент […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика