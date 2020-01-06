«Жутко стыдно»: выступление Лолиты обернулось позорным провалом

Известная исполнительница рассказала журналистам, что в молодости часто выступала на различных мероприятиях, в том числе и на детских елках. Однажды певица должна была работать в ресторане всю новогоднюю ночь.

По словам Лолиты Милявской, уже к полуночи все были без сил. «Помню, я выпила бокал венгерского вина и уснула в коробке из-под него», – призналась звезда. Организаторы смогли быстро отыскать певицу, однако провести шоу она так и не смогла.

«Меня хватило только на то, чтобы за десять минут до наступления праздника объявить о том, что пришел Новый год. Потом мне было жутко стыдно», – приводит слова исполнительницы издание «Собеседник».

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Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 31 Дек 2019 в 3:20 PST

В откровенном интервью Лолита Милявская также ответила на вопросы о личной жизни. Знаменитость отметила, что с удовольствием принимает приглашения на свидания. После расставания с супругом Дмитрием Ивановым артистка стала выставлять поклонникам высокие требования.

«Я объявила: все, кто зарабатывает меньше меня, не подходите. Малолетками тоже не интересуюсь. Это одноразовое удовольствие. Мужик должен содержать семью. Чтобы мог тратить на женщину. Надеюсь, такой появится», – сказала певица.

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Последнее: Известная исполнительница рассказала журналистам, что в молодости часто выступала на различных мероприятиях, в том числе и на детских елках. Однажды певица должна была работать в ресторане всю новогоднюю ночь. По словам Лолиты Милявской, уже к полуночи все были без сил. «Помню, я выпила бокал венгерского вина и уснула в коробке из-под него», – призналась звезда. […]