«Жутко стыдно»: выступление Лолиты обернулось позорным провалом

Известная исполнительница рассказала журналистам, что в молодости часто выступала на различных мероприятиях, в том числе и на детских елках. Однажды певица должна была работать в ресторане всю новогоднюю ночь.
По словам Лолиты Милявской, уже к полуночи все были без сил. «Помню, я выпила бокал венгерского вина и уснула в коробке из-под него», – призналась звезда. Организаторы смогли быстро отыскать певицу, однако провести шоу она так и не смогла.
«Меня хватило только на то, чтобы за десять минут до наступления праздника объявить о том, что пришел Новый год. Потом мне было жутко стыдно», – приводит слова исполнительницы издание «Собеседник».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В откровенном интервью Лолита Милявская также ответила на вопросы о личной жизни. Знаменитость отметила, что с удовольствием принимает приглашения на свидания. После расставания с супругом Дмитрием Ивановым артистка стала выставлять поклонникам высокие требования.
«Я объявила: все, кто зарабатывает меньше меня, не подходите. Малолетками тоже не интересуюсь. Это одноразовое удовольствие. Мужик должен содержать семью. Чтобы мог тратить на женщину. Надеюсь, такой появится», – сказала певица.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Известная исполнительница рассказала журналистам, что в молодости часто выступала на различных мероприятиях, в том числе и на детских елках. Однажды певица должна была работать в ресторане всю новогоднюю ночь. По словам Лолиты Милявской, уже к полуночи все были без сил. «Помню, я выпила бокал венгерского вина и уснула в коробке из-под него», – призналась звезда. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Упрямой Маркл указали на ее место / 24 ноября
- Доллар и евро продолжают дешеветь к рублю / 25 декабря
- Клишас предложил запретить День дурака в России — ИНТЕРСАКС / 1 апреля
- Археологи обнаружили татуировки на мумиях Древнего Египта / 6 января
- Татьяна Тарасова уважает решение Алины Загитовой о приостановке спортивной карьеры / 14 декабря
- 50 миллионов за травлю: Елена Летучая решила наказать канал НТВ / 24 декабря
- Некоторые болезни можно диагностировать по запаху изо рта / 9 декабря
- «Ипотечный замок»: Беременная Ида Галич переехала в новый дом / 19 декабря