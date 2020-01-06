«Невеста призрака». Опубликован трейлер сериала. Видео

видео
Видео: Netflix / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Известная исполнительница рассказала журналистам, что в молодости часто выступала на различных мероприятиях, в том числе и на детских елках. Однажды певица должна была работать в ресторане всю новогоднюю ночь. По словам Лолиты Милявской, уже к полуночи все были без сил. «Помню, я выпила бокал венгерского вина и уснула в коробке из-под него», – призналась звезда. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Эксперт: Микрофинансовые организации не должны пугать россиян / 13 декабря
- Наука: Вернется ли сознание: покажет ПЭТ / 4 декабря
- Звездопад Геминиды обещает быть зрелищным / 11 декабря
- Скандалы: «Калманович имела мотивы для убийства бывшего мужа» / 27 декабря
- «Они запрыгают»: Авербух дал шанс Загитовой и Медведевой / 25 ноября
- Назван способ спасти Россию от позорного допинг-скандала / 10 декабря
- Noize MC и Сергея Шнурова оштрафовали за мат во время музыкального баттла / 24 ноября
- В Сети показали новый Cupra Leon в камуфляже / 3 января