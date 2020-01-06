«Невеста призрака». Опубликован трейлер сериала. Видео

06.01.2020, 15:54, Новости дня

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Видео: Netflix / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Известная исполнительница рассказала журналистам, что в молодости часто выступала на различных мероприятиях, в том числе и на детских елках. Однажды певица должна была работать в ресторане всю новогоднюю ночь. По словам Лолиты Милявской, уже к полуночи все были без сил. «Помню, я выпила бокал венгерского вина и уснула в коробке из-под него», – призналась звезда. […]

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