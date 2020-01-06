Болельщики «Ференцвароша» признали украинца Реброва лучшим тренером десятилетия

Украинский тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров был признан лучшим наставником команды в десятилетии, сообщает сайт болельщиков клуба.

Ребров занял первое место в опросе, набрав 72,2% голосов респондентов. На втором месте расположился немец Томас Долль (16,5%), третью строчку занял нидерландец Рикардо Мониз (3,4%).

Украинец тренерует «Ференцварош» с лета 2018 года. Под руководством Реброва команда победила в чемпионате Венгрии 2018/19, а также впервые за 15 лет вышла в групповой этап еврокубка.

По данным немецкого ресурса Transfermarkt контракт украинского специалиста с «Ференцварошем» действует до лета 2022 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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