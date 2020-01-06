В Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн

06.01.2020, 15:54, Новости дня

В японском Токио на ежегодном рыбном аукционе был продан голубой тунец за 193,2 млн йен ( около $1,8 млн), сообщило 5 января агентство NHK.

Рыба весила 278 кг.

Аукцион традиционно проходит в начале января на одном из крупнейших в мире рыбных рынков в Токио, в районе Тоесу у Токийского залива.

Самую высокую ставку второй год подряд сделала компания Kiyomura – владелец сети ресторанов суши Sushi Zanmai. По данным Assotiated Press, в ходе аукциона в 2019 году голубой тунец весом 278 кг был продан этой компании за 333,6 млн иен (около $3 млн).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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