Мнение: Почему «Чернобыль-2» на Украине становится все ближе

06.01.2020, 15:42, Разное

Украина  еще на один шаг придвинулась к повторению Чернобыльской катастрофы. И,  увы, это не преувеличение. Если трагедия 1986 годы стала результатом  стечения обстоятельств при неудачном эксперименте на ЧАЭС, то  «Чернобыль-2» может быть делом рук американской компании Westinghouse  при прямом потакании ей официального Киева.

Накануне на  Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение третьего  энергоблока. Представители «Энергоатома» успокаивают, что все в порядке,  превышения радиационного уровня нет, но причины ЧП не называют.  Впрочем, догадаться не так уж и трудно.

По наследству от СССР Незалежная получила сразу 4 АЭС:  Запорожскую, Хмельницкую, Ровенскую, Южно-Украинскую. Пятая, печально  знаменитая Чернобыльская, выведена из эксплуатации. К сожалению, вся эта  энергетическая мощь все быстрее превращается из предмета гордости в  источник страшной опасности. Украинские АЭС теперь порой называют  «всадниками Апокалипсиса», и не стоит сводить это только к «кремлевской пропаганде».  По оценкам уважаемого специализированного издания Energy Research &  Social Science, риск радиационной катастрофы, подобной Чернобыльской,  составляет 80% в ближайшие пять лет!

Самые проблемные, с точки  зрения западного издания, это Ровенская и Южно-Украинская атомные  станции. Случись нечто подобное событиям 1986 года под Ровно, пострадает  не только Украина, но и соседние Польша, Венгрия и Словакия. Если  «бахнет» на Южно-Украинской АЭС, что в Николаевской области  радиационному заражению подвергнется Черноморское побережье Незалежной, а  также Крым.

Самое прискорбное в этом то, что все эти проблемы  являются рукотворными, а ответственность за них несут совместно Киев и  США. Все реакторы на украинских АЭС советского или российского  происхождения, и они неразрывно технологически привязаны к топливу от  «Росатома». Компания Westinghouse имеет амбициозную программу по  «отжатию» у России ее доли рынка в атомной энергетике Украины и  Восточной Европы, где ранее были сильны позиции СССР.

Эксперименты  с американским топливом в Чехии оказались безуспешными и признаны  опасными, после чего Прага от него отказалась. Тогда США обратились к  безотказной Украине. Еще до Майдана Киев дал добро на «исследовательскую  работу» с продукцией Westinghouse. Практически сразу же были выявлены  серьезные проблемы с деформацией американских топливных сборок именно на  Южно-Украинской АЭС.

После событий 2014 года все стало гораздо  хуже. Отношения с «Росатомом» де-факто были разорваны, персонал атомных  станций начал разбредаться, у оставшегося упала квалификация. Последние  пять лет сообщения о ЧП на украинских АЭС идут одно за другим. Так, на  Южно-Украинской АЭС в 2015 году, на том самом третьем энергоблоке из-за  срабатывания автоматики уже отключался реактор. В 2016 году подобное  произошло уже на втором энергоблоке. В последнее время проходила  информация о том, что Westinghouse таки смогла устранить все имевшиеся  проблемы, и теперь все будет просто замечательно. Компания из США заняла  порядка 40% рынка атомной энергетики Украины.

Судя по всему,  желаемое выдается за действительное. Возрастные атомные станции,  реакторы, сроки службы которых продлены при неизвестном качестве работ,  просевший уровень компетентности персонала, разрыв сотрудничества с  «Росатомом», принудительное использование «неродного» американского  топлива – все это прямые предпосылки к «Чернобылю-2». Страшно подумать,  что произойдет, если рванет Южно-Украинская или Ровенская АЭС. СССР был  настоящей сверхдержавой с колоссальными ресурсами и возможностями, но  даже для него устранение последствий радиационной катастрофы было тяжким  испытанием.

Кто будет заниматься ликвидацией на этот раз? Едва  живая в экономическом отношении Украина, значительная часть населения  которой разбежалась по другим странам? Европейцы или сотрудники  Westinghouse будут сбрасывать радиоактивное топливо лопатами с крыши?  Российская Федерация, при ее статусе «агрессора» в Незалежной?    

Источник https://narodreporter.livejournal.com/150587.html

Источник: Теория элит



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Последнее: Украина  еще на один шаг придвинулась к повторению Чернобыльской катастрофы. И,  увы, это не преувеличение. Если трагедия 1986 годы стала результатом  стечения обстоятельств при неудачном эксперименте на ЧАЭС, то  «Чернобыль-2» может быть делом рук американской компании Westinghouse  при прямом потакании ей официального Киева. Накануне на  Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение третьего  энергоблока. Представители «Энергоатома» успокаивают, […]

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