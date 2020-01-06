Мнение: Почему «Чернобыль-2» на Украине становится все ближе

Украина еще на один шаг придвинулась к повторению Чернобыльской катастрофы. И, увы, это не преувеличение. Если трагедия 1986 годы стала результатом стечения обстоятельств при неудачном эксперименте на ЧАЭС, то «Чернобыль-2» может быть делом рук американской компании Westinghouse при прямом потакании ей официального Киева.

Накануне на Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение третьего энергоблока. Представители «Энергоатома» успокаивают, что все в порядке, превышения радиационного уровня нет, но причины ЧП не называют. Впрочем, догадаться не так уж и трудно.

По наследству от СССР Незалежная получила сразу 4 АЭС: Запорожскую, Хмельницкую, Ровенскую, Южно-Украинскую. Пятая, печально знаменитая Чернобыльская, выведена из эксплуатации. К сожалению, вся эта энергетическая мощь все быстрее превращается из предмета гордости в источник страшной опасности. Украинские АЭС теперь порой называют «всадниками Апокалипсиса», и не стоит сводить это только к «кремлевской пропаганде». По оценкам уважаемого специализированного издания Energy Research & Social Science, риск радиационной катастрофы, подобной Чернобыльской, составляет 80% в ближайшие пять лет!

Самые проблемные, с точки зрения западного издания, это Ровенская и Южно-Украинская атомные станции. Случись нечто подобное событиям 1986 года под Ровно, пострадает не только Украина, но и соседние Польша, Венгрия и Словакия. Если «бахнет» на Южно-Украинской АЭС, что в Николаевской области радиационному заражению подвергнется Черноморское побережье Незалежной, а также Крым.

Самое прискорбное в этом то, что все эти проблемы являются рукотворными, а ответственность за них несут совместно Киев и США. Все реакторы на украинских АЭС советского или российского происхождения, и они неразрывно технологически привязаны к топливу от «Росатома». Компания Westinghouse имеет амбициозную программу по «отжатию» у России ее доли рынка в атомной энергетике Украины и Восточной Европы, где ранее были сильны позиции СССР.

Эксперименты с американским топливом в Чехии оказались безуспешными и признаны опасными, после чего Прага от него отказалась. Тогда США обратились к безотказной Украине. Еще до Майдана Киев дал добро на «исследовательскую работу» с продукцией Westinghouse. Практически сразу же были выявлены серьезные проблемы с деформацией американских топливных сборок именно на Южно-Украинской АЭС.

После событий 2014 года все стало гораздо хуже. Отношения с «Росатомом» де-факто были разорваны, персонал атомных станций начал разбредаться, у оставшегося упала квалификация. Последние пять лет сообщения о ЧП на украинских АЭС идут одно за другим. Так, на Южно-Украинской АЭС в 2015 году, на том самом третьем энергоблоке из-за срабатывания автоматики уже отключался реактор. В 2016 году подобное произошло уже на втором энергоблоке. В последнее время проходила информация о том, что Westinghouse таки смогла устранить все имевшиеся проблемы, и теперь все будет просто замечательно. Компания из США заняла порядка 40% рынка атомной энергетики Украины.

Судя по всему, желаемое выдается за действительное. Возрастные атомные станции, реакторы, сроки службы которых продлены при неизвестном качестве работ, просевший уровень компетентности персонала, разрыв сотрудничества с «Росатомом», принудительное использование «неродного» американского топлива – все это прямые предпосылки к «Чернобылю-2». Страшно подумать, что произойдет, если рванет Южно-Украинская или Ровенская АЭС. СССР был настоящей сверхдержавой с колоссальными ресурсами и возможностями, но даже для него устранение последствий радиационной катастрофы было тяжким испытанием.

Кто будет заниматься ликвидацией на этот раз? Едва живая в экономическом отношении Украина, значительная часть населения которой разбежалась по другим странам? Европейцы или сотрудники Westinghouse будут сбрасывать радиоактивное топливо лопатами с крыши? Российская Федерация, при ее статусе «агрессора» в Незалежной?

Источник https://narodreporter.livejournal.com/150587.html

Источник: Теория элит

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Последнее: Украина еще на один шаг придвинулась к повторению Чернобыльской катастрофы. И, увы, это не преувеличение. Если трагедия 1986 годы стала результатом стечения обстоятельств при неудачном эксперименте на ЧАЭС, то «Чернобыль-2» может быть делом рук американской компании Westinghouse при прямом потакании ей официального Киева. Накануне на Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение третьего энергоблока. Представители «Энергоатома» успокаивают, […]