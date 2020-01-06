Мнение: Мама Греты Тунберг

Много ли среди нас любителей оперы? Похоже шведы хотят поменять это число в большую сторону.
Много уже мнений высказано про "человека года" Грету Тунберг. А мне вот попалась опера, в которой главную роль исполнила мама Греты Тунберг. Это опера «Роделинда» — весьма необычная постановка даже для Швеции.
Ее мать Малена Эрнман одна из самых обсуждаем женщин в своей стране, которая занимается не только общественной деятельностью, но и поет на сцене. В 2009 году она представляла Швецию на «Евровидении», а затем стала участвовать в оперных постановках.
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Источник: Конт
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Последнее: Много ли среди нас любителей оперы? Похоже шведы хотят поменять это число в большую сторону. Много уже мнений высказано про "человека года" Грету Тунберг. А мне вот попалась опера, в которой главную роль исполнила мама Греты Тунберг. Это опера «Роделинда» — весьма необычная постановка даже для Швеции. Ее мать Малена Эрнман одна из самых обсуждаем […]
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