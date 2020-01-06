Жириновский раздал деньги на Красной площади со словами «крепостные, холопы

06.01.2020, 15:40, Новости дня

Парламентарий и его представители пока не комментировали его действия

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский раздал деньги на Красной площади. Это транслировалось в его аккаунте в Instagram, пишет Ura.ru.

«Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — приговаривал политик, раздавая людям тысячные купюры.

Судя по публикациям в аккаунте Жириновского, это произошло 5 января. В этот день был размещен пост о том, что лидер ЛДПР прогулялся у ГУМа. «Москва великолепно украшена, множество людей гуляют, у всех хорошее настроение. Так бы и весь год прошел!» — сказал он.

Парламентарий и его представители пока не комментировали его действия, отмечает Ura.ru.



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Последнее: Парламентарий и его представители пока не комментировали его действия Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский раздал деньги на Красной площади. Это транслировалось в его аккаунте в Instagram, пишет Ura.ru. «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — приговаривал политик, раздавая людям тысячные купюры. Судя по публикациям в аккаунте Жириновского, это произошло 5 января. В этот день был размещен пост о том, что […]

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