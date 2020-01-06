Аксенов заявил о признании украинцами российского статуса Крыма

В 2019 году в Крыму отдохнули порядка 1,1 миллиона украинцев.
Большое число украинских туристов в Крыму можно считать «народным голосованием» по вопросу о признании российского статуса полуострова, написал глава республики Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что к «оккупантам» в гости не ездят. Он уточнил, что в прошлом году в Крыму отдохнули порядка 1,1 миллиона украинцев. По его словам, всего за 2019 год полуостров посетили около 7,5 миллиона туристов.
Аксенов подчеркнул, что все статистические данные о числе отдыхающих внимательно изучаются и сопоставляются, в том числе с информацией о налоговых поступлениях в бюджет республики.
2 января стало известно, что британский женский журнал Good Housekeeping порекомендовал совершить поездку по России на поезде, конечной точкой которого является Крым.
Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам мартовского референдума. Киев, страны Евросоюза и США считают эту территорию аннексированной. Москва не считает, что нарушила нормы международного права.
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Последнее: В 2019 году в Крыму отдохнули порядка 1,1 миллиона украинцев. Большое число украинских туристов в Крыму можно считать «народным голосованием» по вопросу о признании российского статуса полуострова, написал глава республики Сергей Аксенов на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что к «оккупантам» в гости не ездят. Он уточнил, что в прошлом году в Крыму отдохнули порядка 1,1 миллиона […]
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