Аксенов заявил о признании украинцами российского статуса Крыма

06.01.2020, 15:39, Новости дня

В 2019 году в Крыму отдохнули порядка 1,1 миллиона украинцев.

Большое число украинских туристов в Крыму можно считать «народным голосованием» по вопросу о признании российского статуса полуострова, написал глава республики Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что к «оккупантам» в гости не ездят. Он уточнил, что в прошлом году в Крыму отдохнули порядка 1,1 миллиона украинцев. По его словам, всего за 2019 год полуостров посетили около 7,5 миллиона туристов.

Аксенов подчеркнул, что все статистические данные о числе отдыхающих внимательно изучаются и сопоставляются, в том числе с информацией о налоговых поступлениях в бюджет республики.

2 января стало известно, что британский женский журнал Good Housekeeping порекомендовал совершить поездку по России на поезде, конечной точкой которого является Крым.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам мартовского референдума. Киев, страны Евросоюза и США считают эту территорию аннексированной. Москва не считает, что нарушила нормы международного права.



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Последнее: В 2019 году в Крыму отдохнули порядка 1,1 миллиона украинцев. Большое число украинских туристов в Крыму можно считать «народным голосованием» по вопросу о признании российского статуса полуострова, написал глава республики Сергей Аксенов на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что к «оккупантам» в гости не ездят. Он уточнил, что в прошлом году в Крыму отдохнули порядка 1,1 миллиона […]

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