Ремонт дорог по-Вологодски. Рабочие укладывают асфальт на толстый слой снега

Нужно расчистить и просушить поверхность укладки.
Официально класть асфальт можно и в дождь и в снег — только предварительно нужно расчистить и просушить поверхность укладки.
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Последнее: Нужно расчистить и просушить поверхность укладки. Официально класть асфальт можно и в дождь и в снег — только предварительно нужно расчистить и просушить поверхность укладки.
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