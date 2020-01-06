Ремонт дорог по-Вологодски. Рабочие укладывают асфальт на толстый слой снега

Нужно расчистить и просушить поверхность укладки.

Официально класть асфальт можно и в дождь и в снег — только предварительно нужно расчистить и просушить поверхность укладки.

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Последнее: Нужно расчистить и просушить поверхность укладки. Официально класть асфальт можно и в дождь и в снег — только предварительно нужно расчистить и просушить поверхность укладки.