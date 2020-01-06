Похищение попы: в Москве грабитель вынес из секс-шопа интимную игрушку в виде женского зада

Молодой человек украл в интим-салоне в Жулебино мастурбатор за 47500 рублей.
В новогодние праздники в московском эротическом магазине произошло весьма экстравагантное ограбление. Молодой парень с пистолетом украл стимулирующую игрушку в виде женских бедер. Проще говоря – силиконовую попу для секс-игр.
О преступлении с эротическим уклоном 6 января сообщило издание Baza. Объектом ограбления стал секс-шоп в районе Жулебино. ГРабитель покусился на один из самых дорогих товаров – стоимость товара «Мастурбатор ТС многофункциональный» составляет 47500 рублей.
Продавщица интим-магазина рассказала, что на вид преступнику было 23-25 лет, славянской внешности, невысокий, сантиметров 170. При себе у грабителя был пистолет или его имитация.
Схватив силиконовую попу, молодой человек убежал. Этот момент сняли камеры наблюдения в секс-шопе. Полиция ведет поиски преступника.
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