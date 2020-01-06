В Подмосковье найдены трупы главы отдела Роскосмоса и его брата

Топ-менеджера госкорпорации Сергея Хайкина убил его родной брат.
В подмосковном поселке Биокомбинат Щелковского района 5 января были найдены мертвыми начальник отдела корпорации Роскосмос Сергей Хайкин и его брат Иван.
По предварительным данным, между братьями возник конфликт. В пылу ссоры Иван Хайкин схватил ружье «Бекас 12М» и застрелил брата. Тело самого Хайкина лежало в другой комнате. Предположительно, он покончил с собой, сообщает телеграм-канал Life Shot.
Обоих братьев обнаружила вернувшаяся домой мать. Сергею Хайкину было 36 лет, его брату – 31 год.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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