В Роскосмосе опровергли сообщения о работе в госкорпорации убитого в Подмосковье

Убитый в поселке Биокомбинат Щелковского района Сергей Хайкин не является сотрудником Роскосмоса, заявили в пресс-службе госкорпорации.

«В связи с сообщениями в СМИ касательно убийства С. А. Хайкина сообщаем, что он не является сотрудником Госкорпорации Роскосмос», – уточнили в пресс-службе, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что начальник отдела Роскосмоса Сергей Хайкин и его младший брат Иван найдены мертвыми в Подмосковье.

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