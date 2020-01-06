В Петербурге прощаются с хирургом-онкологом Андреем Павленко, который умер от рака

В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга десятки людей пришли попрощаться с хирургом-онкологом Андреем Павленко, который с весны 2018 года боролся с раком желудка и вел блог о собственном лечении.

Родные врача сделали церемонию прощания и похороны открытыми для всех желающих. Павленко похоронят на Коновеевском кладбище.

Хирург-онколог Андрей Павленко умер 5 января. Ранее он написал прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка. В письме он призвал больных онкологией не сдаваться и верить в шансы на излечение.

«Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее, и ее развитие за последние 2 месяца не оставило мне шансов!

Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения, – не опускайте руки!

Статистика – вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло )

Я всегда был для своей семьи надежное…» – написал он.

В марте 2018 года Павленко диагностировали рак желудка. Он вел блог о своем лечении, а также продолжал работать.

Уже после смерти Павленко сайт «Такие дела» опубликовал его обращение, записанное до смерти. Видеообращение врач записал на случай своей кончины.

Издание учредило грант имени Андрея Павленко для журналистов, фотографов и документалистов, которые рассказывают о борьбе людей с онкологическими заболеваниями. Половину собранной суммы будут перечислять семье Павленко, другую половину распределит грантовый комитет.

Андрею Павленко был 41 год.

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Последнее: В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга десятки людей пришли попрощаться с хирургом-онкологом Андреем Павленко, который с весны 2018 года боролся с раком желудка и вел блог о собственном лечении. Родные врача сделали церемонию прощания и похороны открытыми для всех желающих. Павленко похоронят на Коновеевском кладбище. Хирург-онколог Андрей Павленко умер 5 января. Ранее он написал прощальное письмо после долгой борьбы с […]