Мнение: Барыня Рысь

Всем известно, что мелкие люди судят друг друга не по достоинствам, а по одежде. Есть чемодан, набитый мехами — ты человек. Нет нового наряда в Новом году — ты чмо.

Мать Ксении Собчак сенатор Нарусова — человек в этой среде уважаемый. Мама-рысь, восхищённо говорит Ксюшадь матери, Барыня Рысь!



Фото: Соцсети

И действительно, отдыхая в Куршавеле, куда летать уже лет семь считается у приличных людей моветоном, Людмила Нарусова нарядилась в шубу и шапку из рыси.

А что? Тепло. Дорого и богато. Это вам не пустые чемоданы бабы Яги, над которыми смеётся та же Собчак.

На сенаторе — шкуры рыси.

«Мех рыси превосходен: густой, шелковистый и высокий. Длина остевых волос на спине достигает 5 сантиметров, а на животе — 7 сантиметров, под ними обильная мягкая подпушь. Окраска шкуры варьируется от рыжеватых до голубоватых тонов с пятнистым рисунком. Рысий мех всегда ценился высоко. Начиная же с 1950-х годов цены на него на международном рынке стали возрастать с небывалой скоростью. Так, на Ленинградском пушном аукционе в 1958 году за лучшие рысьи шкуры было получено по 73 доллара, в 1973 году — 660 долларов, а в 1977 году — 1300 долларов. Это объясняется сохранившейся на десятилетия модой (факт сам по себе очень редкий) на длинноволосую пушнину, среди которой первое место занял рысий мех».

В Германии рысь была полностью истреблена к 1850 году. Пиренейская рысь внесена в Приложение I Конвенции о международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры и в списки Всемирного союза охраны природы в категорию 1 (животные, подвергающиеся угрозе исчезновения). Всего в мире осталось около 20 тысяч особей этого красивейшего животного.

Действительно — и дорого, и богато. Надеть на себя шкуры трёх убитых ни за что животных.

Барыня Рысь, говорит Ксения Собчак матери. Как же идут меха 68-летней сенаторше! В шубе из рыси Людмила Борисовна прямо помолодела — все её наверное хотят, так она себя украсила!



Вас убьют, потому что сенатору барыне нужны из вас шубы и шапка. Фото: Соцсети

Да, безусловно, во мне говорят сейчас жадность, бедность и зависть. Хочу себе такую шубу, но не могу позволить. Так ведь считают те, кто убивают редких животных, чтобы через сто лет на планете не осталось никого, кроме старух в мехах.

Стыдно. Гадят они, а стыдно мне за наше поведение в отношении будущих поколений, которые останутся на убитой этими людьми планете.

Источник: Лена Миро

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Последнее: Всем известно, что мелкие люди судят друг друга не по достоинствам, а по одежде. Есть чемодан, набитый мехами — ты человек. Нет нового наряда в Новом году — ты чмо. Мать Ксении Собчак сенатор Нарусова — человек в этой среде уважаемый. Мама-рысь, восхищённо говорит Ксюшадь матери, Барыня Рысь! Фото: Соцсети И действительно, отдыхая в Куршавеле, […]