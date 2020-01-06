Сторонники ПЦУ захватили храм в Ивано-Франковской области Украины

06.01.2020, 15:30, Новости дня

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) сообщила, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм в селе Грынява Ивано-Франковской области.

«5 января 2020 года представители ПЦУ продолжили заниматься рейдерством и захватили храм в честь всех преподобных Киево-Печерских. Храм входил в храмовый комплекс при Успенском храме», – сказано в заявлении УПЦ, передает ТАСС.

Там отмечено, что также нападению подвергся церковный дом, в котором располагается трапезная и воскресная школа.

Кроме того, в УПЦ упомянули о неоднократных попытках сторонников ПЦУ сорвать богослужения в храмах в Винницкой, Ивано-Франковской, Ровенской и других областях Украины.

В конце декабря 2019 года под Винницей активисты избили священников и прихожан канонической УПЦ.



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Последнее: Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) сообщила, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм в селе Грынява Ивано-Франковской области. «5 января 2020 года представители ПЦУ продолжили заниматься рейдерством и захватили храм в честь всех преподобных Киево-Печерских. Храм входил в храмовый комплекс при Успенском храме», – сказано в заявлении УПЦ, передает ТАСС. Там отмечено, что […]

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