Оставленный на балконе ребенок насмерть замерз под Хабаровском

Младенец насмерть замерз на балконе в Хабаровском крае, где его оставили родители, информирует региональный Минздрав.
«В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе», – говорится в сообщении регионального ведомства в Instagram.
По данным местных СМИ, инцидент произошел утром 5 января в городе Николаевске-на-Амуре. Местная жительница на несколько часов оставила на балконе коляску с грудным ребенком. При этом, по данным синоптиков, в воскресенье в городе стояли 20-градусные морозы, передает ТАСС.
По некоторым данным, в отношении матери семимесячного ребенка возбуждено дело по статье «убийство». Получить комментарий Следственного комитета не удалось.
Региональный минздрав призывает родителей внимательнее следить за своими детьми, особенно в период праздников. По статистике, в это время рост случаев травматизма у детей возрастает на 25-30%.
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