Сын Ксении Собчак освоил лыжный спорт всего за три дня

Телеведущая Ксения Собчак отправилась на праздники в Куршевель, где катается на лыжах вместе с супругом Константином Богомоловым, мамой Людмилой Нарусовой и маленьким сыном Платоном. В своем микроблоге в Instagram знаменитость рассказала, что мальчик освоил лыжный спорт всего за три дня.

В Instagram Ксения Собчак разместила несколько коротких видеороликов, где продемонстрировала умения сына Платона кататься на лыжах. Звезда отметила, что ей представилась замечательная возможность покататься по французским склонам, при этом избранник журналистки и ее мать не отстают от звезды, они занимаются вместе с инструкторами. Несколько дней назад Собчак пояснила поклонникам, что ее сын Платон начал заниматься с инструктором, и судя по последним видео, добился успеха.

Ксения Собчак подчеркнула, мальчик уже сам тормозит, при этом он едет по склону абсолютно самостоятельно, правда рядом находится инструктор. По словам светской львицы, ее сын освоил лыжный спорт всего лишь за три дня и теперь готов покорять трассы на горных склонах.

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