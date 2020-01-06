Яна Рудковская поздравила своего младшего сына Александра с 7-летием

Продюсер Яна Рудковская поздравила младшего сына Александра с очередным днем рождения. Сегодня мальчику исполнилось 7 лет.

Слова поздравления бизнес-вумен разместила на странице своего аккаунта в соцсети Instagram. Вместе с поздравлением Рудковская также опубликовала снимок, на котором запечатлены ее любимые мужчины — муж Евгений Плющенко и сын Александр.

На данный момент звездная семья находится в Северной столице, в одном из отелей в честь мальчика накрыли праздничный стол и украсили номер, в котором они остановились. Для съемок фото все трое расположились на широкой кровати, над которой вверху подвешены оригинальные светильники в виде светящихся облаков. Рудковская пожелала сыну осуществления всех его целей и желаний.

Поклонники продюсера присоединились к поздравлениям, оставив многочисленные комментарии и отметки «Нравится». Стоит отметить, что и сам именинник имеет собственный профиль в социальной сети. Там он опубликовал признание, что отметит праздник на льду. В Санкт-Петербурге с 3 января проходит ледовое шоу «Лебединое озеро».

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