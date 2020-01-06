Бекешкина заявила, что Зеленский часто себя ведет, как Голобородько

Социолог Ирина Бекешина в интервью изданию «Сегодня» заявила, что со времени избрания президентом Украины Владимира Зеленского его рейтинг существенно не снижается.

«Потому что 73% (именно с таким результатом он победил на выборах президента. – «ГОРДОН») – это процент к избирателям, которые приняли участие в выборах. А приняли все-таки примерно 50%, то есть 73% берем от 50%. После избрания рейтинг доверия был 70%, сейчас – 63%. Я не считаю, что 7% – это такое существенное снижение», – отметила Бекешина.

По ее словам, уровень поддержки Зеленского падает, но не такими темпами, как прогнозировалось.

«Потому что каких-то серьезных решений, которые разделяют общество, принято не было. Сдачи позиций Украины в Париже не произошло, но это еще может произойти. Фактически решения были отсрочены на четыре месяца. Что будет на встрече «Нормандской четверки» в Берлине, мы не знаем. В любом случае недовольные будут: одни, что не установился мир, другие – что Украина сдала свои позиции и были перейдены красные линии», – отметила социолог.

По ее словам, пока Зеленский часто себя ведет, как его персонаж в сериале «Слуга народа» Василий Голобородько.

«Приказывает, чтобы снизили цены на бензин, тарифы. И даже если этого не произойдет, люди будут думать, что царь хороший, а бояре плохие, не выполняют то, что требует царь», – добавила Бекешкина.

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. 30 апреля ЦИК Украины официально огласил результаты выборов, победу одержал Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей. 20 мая он официально вступил в должность президента Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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