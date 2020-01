Кейт Миддлтон заткнула за пояс соперницу Меган Маркл

С середины октября прошлого года в Австралии бушуют лесные пожары. Огонь охватил огромные территории на юго-востоке континента. По последним данным, в результате возгорания были уничтожены более 6,5 миллиона гектаров леса и около двух тысяч жилых домов. Погибли 25 человек.

Члены британской королевской семьи не смогли пройти мимо страшной трагедии. Герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали официальное обращение к жителям Австралии. «Мы глубоко потрясены известием о лесных пожарах, которые уничтожают дома и губят флору и фауну Австралии», – говорится в официальном сообщении.

Кейт Миддлтон и принц Уильям выразили свои соболезнования семьям и друзьям погибших. «Мы также поддерживаем мужественных пожарных, которые продолжают рисковать своей жизнью, чтобы спасти местных жителей», – заключили супруги.

Подобное обращение опубликовали на странице в социальных сетях герцог и герцогиня Сассекские. В своей речи Меган Маркл и принц Гарри также напомнили о пожарах на территории Калифорнии: «Мы шокированы растущим числом природных катаклизмов. Это глобальный кризис».

Многие пользователи обратили внимание, что Кейт Миддлтон и принц Уильям гораздо оперативнее отреагировали на страшные события. Пост в аккаунте герцога и герцогини Кембриджских появился на несколько часов раньше, чем на странице Меган Маркл и принца Гарри. В комментарияхе подписчики заявили, что Кейт Миддлтон в очередной раз обошла свою соперницу.

