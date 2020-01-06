В Омске женщина погибла после катания на «ватрушке»

СК РФ по Омской области начал доследственную проверку по факту смерти 45-летней женщины. Она скончалась в результате несчастного случая во время катания на тюбинге.
«По предварительным данным, 5 января женщина каталась на тюбинге по лыжероллерной трассе на территории Советского парка культуры и отдыха в Омске. Во время спуска женщина ударилась об осветительный бетонный столб и сегодня в больнице скончалась, предположительно, от черепно-мозговой травмы», – сообщили в СК региона.
Родственники погибшей сообщили, что «администрация парка готова оплатить похороны и выплатить моральный вред», передает издание «СуперОмск».
Ранее сообщалось, что катавшийся на «ватрушке» за автомобилем житель Когалыма погиб в ДТП.
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