В Омске женщина погибла после катания на «ватрушке»

06.01.2020, 15:12, Новости дня

СК РФ по Омской области начал доследственную проверку по факту смерти 45-летней женщины. Она скончалась в результате несчастного случая во время катания на тюбинге.

«По предварительным данным, 5 января женщина каталась на тюбинге по лыжероллерной трассе на территории Советского парка культуры и отдыха в Омске. Во время спуска женщина ударилась об осветительный бетонный столб и сегодня в больнице скончалась, предположительно, от черепно-мозговой травмы», – сообщили в СК региона.

Родственники погибшей сообщили, что «администрация парка готова оплатить похороны и выплатить моральный вред», передает издание «СуперОмск».

Ранее сообщалось, что катавшийся на «ватрушке» за автомобилем житель Когалыма погиб в ДТП.



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