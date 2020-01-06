Еще один светский дебют: Николь Шерзингер официально подтвердила отношения с певцом Томасом Эвансом

Если на красной дорожке церемонии вручения премии «Золотой глобус» главными ньюсмейкерами по личным новостям стали актеры Рэйчел Билсон и Билл Хейдер, то еще одну новую пару на звездном голливудском небосклоне можно было наблюдать уже на after-party после присуждения наград. Если конкретнее — на 21-й по счету вечеринке журнала In Style, куда 41-летняя солистка Pussycat Dolls пришла в компании 34-летнего певца Томаса Эванса.

Николь Шерзингер и Томас Эванс

Совместные фотографии Томаса и Николь, сделанные папарацци, циркулировали в сети еще в прошлом году. Вот они вместе покидают модный лондонский бар, а вот — собираются на общую вечеринку с друзьями по случаю празднования Дня благодарения. Но официально представить молодого человека прессе Шерзингер решила только сейчас, тут же опубликовав фото с дорожки и к себе в Instagram. Познакомились они весьма прозаично — «на работе». В прошлом игрок в регби, Томас пришел на популярное британское шоу талантов X Factor (вернее его спин-офф The Celebrity) как участник музыкального коллектива Try Star. Николь же в этом сезоне программы была у судейского пульта и принимала весьма горячее участие в судьбе молодого человека, то и дело сопровождая выступления его группы стоячими овациями, а также комментариями «Я возбуждена», «Вы такие красивые и подтянутые, я хочу раздеться прямо сейчас». И хотя коллектив Эванса до финала шоу так и не добрался, главным для него явно оказалось участие, а не победа.

Томас ЭвансНиколь Шерзингер всегда появлялась на публике в компаниях мужчин спортивного телосложения и незаурядной внешности. Она восемь лет встречалась с гонщиком «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном, но, не дождавшись от возлюбленного предложения руки и сердца, решила прекратить эти отношения. Ничем — то есть отсутствием обручального кольца — закончились и отношения певицы с теннисистом Григором Дмитровым, которые начались в 2016 году. Неизвестно, к каким результатам приведет новый, по-видимому, страстный роман Николь с Эвансом. У которого, кстати, тоже есть свой послужной список из бывших: британская телеведушая Келли Брук и звезда сериала «90210: Новое поколение» Джессика Лаундс. Впрочем, пример подобных отношений, начавшихся на шоу X Factor, у пары уже есть: роман участника коллектива One Direction Лиама Пейна и ведущей шоу Шерил Коул продлился два года. И хотя в 2018 году они расстались, в 2017-м на свет появился из сын Беар.

Николь Шерзингер

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