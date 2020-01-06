Волочкова обнародовала серию снимков шпагата

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram снимки, для которых позировала в шпагате во время отдыха в Таиланде.

«Русскую баню, ледяную купель и гамак можно найти и в Таиланде. Я гармонично вписываюсь в любимую стихию», – написала балерина.

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Русскую баню, ледяную Купель и гамак можно найти и в Таиланде * Я гармонично вписываюсь в любимую стихию. * #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #мир #отдых

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 5 Янв 2020 в 9:48 PST

Она также показала шпагат в воздухе и воде.

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Всегда на высоте! И в шпагате, являющемся элементом моей профессии. * А Вы так можете? * #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #мир *

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 4 Янв 2020 в 2:57 PST

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Моего любимого вы по прежнему можете вычислять по носкам, часам, ремням.. * Но мои ножки в его объятиях вы точно не перепутаете.. * * #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #мир #пхукет #таиланд

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 4 Янв 2020 в 2:09 PST

Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стало якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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