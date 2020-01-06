Украинец Демьяненко стал главным тренером футбольного клуба из Словакии

Футбольный тренер из Украины Анатолий Демьяненко стал наставником команды «Нитра» из чемпионата Словакии, об этом было оглашено на пресс-конференции, которая транслировалась на официальной странице клуба в Facebook.
Детали контракта украинца со словацким клубом оглашены не были. В тренерский штаб Демьяненко вошли словаки Мирослав Кениг и Мирослав Немец.
После 18 туров чемпионата Словакии «Нитра» занимает предпоследнее 11 место в турнирной таблице и имеет в активе 15 очков.
Демьяненко в начале тренерской карьеры был асистентом главного тренера «Динамо» (1993-2005), а также наставником киевской команды (2005-2007). Украинец также тренировал «Нефтчи» из Азербайджана (2008) и «Насаф» из Узбекисатна (2010-2012).
Последним клубом Демьяненко была луцкая «Волынь», которую тренер ппокинул в 2013 году.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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