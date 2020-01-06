«Васильев уже потирает ручки»: Валерия в своеобразном наряде поставила зарвавшихся россиян на место

В кадре певица позирует в довольно экстравагантном, но от этого не менее стильном наряде. Она облачена в черный кожаный костюм со штанами-кюлотами и длинным пиджаком, больше напоминающим удлиненную косуху. В качестве наиболее подходящей к образу обуви супруга Иосифа Пригожина выбрала высокие красные сапоги с глянцевым блеском. Дополнили наряд разнообразные аксессуары и ярко-красная футболка.

«Лента Инстаграма пестрит фотографиями с

отдыха – с морей-океанов, лыжных курортов, а у нас – гастрольные будни,

но даже и они в эти дни какие – то по-особенному радостные. Фото из Еventhall в Воронеже за час до концерта. В новом году как же без обновок?» (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала Валерия в своем инстаграм-аккаунте.

Впрочем, куда большее внимание привлек к себе именно ее образ. Несмотря на то, что цветовые пропорции сохранены да и красный с черным является классическим сочетанием, пользователи Сети буквально обрушились на певицу с оскорблениями.

»

Одеяние – ни к селу, ни к городу; разве, что для клоуна. Простите за прямолинейность.», »

Какой нелепый наряд Валерия 👀

«, »

Нелепый наряд. Васильев уже потирает ручки 😁

«, »

Валерия вы мне очень нравитесь, но прошу вас поменяйе стилиста. Я

не думаю, что такой костюм может вам понравиться. Он прсто показывает,

что у вас нет вкуса.😮😮😮

«, – высказались комментаторы.

Тем не менее, у Валерии для каждого нашелся ответ, который пришелся зарвавшимся подписчикам не по зубами. Так одному из критикующих певица написала: »

Ваше «авторитетное» мнение мне очень ценно. Тоже простите за прямоту😉

«.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от VALERIYA (@valeriya) 5 Янв 2020 в 7:30 PST

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Известный шоумен и певец Александр Ревва показал в своем микроблоге в Instagram снимок красавицы-жены Анжелики в откровенном купальнике. Фанаты пришли в восторг от новой публикации артиста, оставив множество комплиментов и восторженных отзывов. Новогодние праздники Александр Ревва вместе с супругой и дочерьми проводит на Мальдивах. На своей странице в Instagram артист делится яркими снимками. На последнем […]