«Васильев уже потирает ручки»: Валерия в своеобразном наряде поставила зарвавшихся россиян на место

В кадре певица позирует в довольно экстравагантном, но от этого не менее стильном наряде. Она облачена в черный кожаный костюм со штанами-кюлотами и длинным пиджаком, больше напоминающим удлиненную косуху. В качестве наиболее подходящей к образу обуви супруга Иосифа Пригожина выбрала высокие красные сапоги с глянцевым блеском. Дополнили наряд разнообразные аксессуары и ярко-красная футболка.
«Лента Инстаграма пестрит фотографиями с
отдыха – с морей-океанов, лыжных курортов, а у нас – гастрольные будни,
но даже и они в эти дни какие – то по-особенному радостные. Фото из Еventhall в Воронеже за час до концерта. В новом году как же без обновок?» (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала Валерия в своем инстаграм-аккаунте.
Впрочем, куда большее внимание привлек к себе именно ее образ. Несмотря на то, что цветовые пропорции сохранены да и красный с черным является классическим сочетанием, пользователи Сети буквально обрушились на певицу с оскорблениями.
»
Одеяние – ни к селу, ни к городу; разве, что для клоуна. Простите за прямолинейность.», »
Какой нелепый наряд Валерия 👀
«, »
Нелепый наряд. Васильев уже потирает ручки 😁
«, »
Валерия вы мне очень нравитесь, но прошу вас поменяйе стилиста. Я
не думаю, что такой костюм может вам понравиться. Он прсто показывает,
что у вас нет вкуса.😮😮😮
«, – высказались комментаторы.
Тем не менее, у Валерии для каждого нашелся ответ, который пришелся зарвавшимся подписчикам не по зубами. Так одному из критикующих певица написала: »
Ваше «авторитетное» мнение мне очень ценно. Тоже простите за прямоту😉
«.
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