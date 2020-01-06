Жириновский раздал людям по тысяче рублей на Красной площади

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время прогулки по Красной площади раздал людям по тысяче рублей, назвав их при этом «сироты, крепостные, холопы».
«Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», – говорил Жириновский, раздавая деньги, передает «Ura.ru».
Сам Жириновский также рассказал о посещении Красной площади. «Сегодня прогулялся по ярмаркам у ГУМа. Москва великолепно украшена, множество людей гуляют, у всех хорошее настроение. Так бы и весь год прошел!», – написал он в Instagram.
Ранее Жириновский предложил возродить кулачество.
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