США отозвали своего посла в Афганистане

Американский посол в Афганистане Джон Басс сообщил об уходе с занимаемой должности после двух лет работы на дипломатической службе в Кабуле.
«Для нас с Холли (супруга Басса) настало время уезжать из Афганистана», – написал дипломат в Twitter.
Он выразил надежду, что «лидеры и граждане Афганистана обретут силу в единстве, отложат в сторону свои разногласия и будут вместе работать» для достижения политического урегулирования с движением «Талибан».
Как сообщил изданию New York Times представитель госдепа США, дипломаты, как правило, занимают пост посла США в Кабуле не более двух лет, поскольку служба на этой должности сопряжена с повышенным стрессом, передает РИА «Новости».
В конце прошлого года Соединенные Штаты отозвали своего посла в Замбии Даниэля Фута после того, как дипломат раскритиковал местное правительство за отправку гей-пары в тюрьму на 15 лет и обвинил чиновников в хищении миллионов долларов из государственного бюджета.
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