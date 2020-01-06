США отозвали своего посла в Афганистане

06.01.2020, 15:05, Новости дня

Американский посол в Афганистане Джон Басс сообщил об уходе с занимаемой должности после двух лет работы на дипломатической службе в Кабуле.

«Для нас с Холли (супруга Басса) настало время уезжать из Афганистана», – написал дипломат в Twitter.

Он выразил надежду, что «лидеры и граждане Афганистана обретут силу в единстве, отложат в сторону свои разногласия и будут вместе работать» для достижения политического урегулирования с движением «Талибан».

Как сообщил изданию New York Times представитель госдепа США, дипломаты, как правило, занимают пост посла США в Кабуле не более двух лет, поскольку служба на этой должности сопряжена с повышенным стрессом, передает РИА «Новости».

В конце прошлого года Соединенные Штаты отозвали своего посла в Замбии Даниэля Фута после того, как дипломат раскритиковал местное правительство за отправку гей-пары в тюрьму на 15 лет и обвинил чиновников в хищении миллионов долларов из государственного бюджета.



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