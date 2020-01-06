Компания Nokia возобновит очередной ретро-гаджет на китайский Новый год

Компания Nokia планирует возобновить еще один ретро-гаджет. Как рассказал директор по продуктам HMD Юхо Сарвикас, новинка может выйти на китайский Новый год.

Эксперт разместил на своей странице в Twitter фотографию, на которой изображена новая пара кроссовок бренда Adidas Originals. Представитель компании подписал публикацию с помощью хэштегов #ChineseNewYear, #Nokia и #Original, что свидетельствует об анонсе перевыпуска гаджета в стиле ретро в день китайского праздника 25-го января.

Ранее Nokia уже представила возрожденные варианты классических телефонов 2720, 3310 и 8110.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: МИД РФ прокомментировал заявление правительства Ирана об отказе от последнего из ключевых практических ограничений в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), призвав продолжать «усиленно работать» для спасения «ядерной сделки». «Принятые иранской стороной 5 января решения о вынужденном продолжении приостановки добровольных обязательств, вытекающих из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), являются следствием […]