Компания Nokia возобновит очередной ретро-гаджет на китайский Новый год

Компания Nokia планирует возобновить еще один ретро-гаджет. Как рассказал директор по продуктам HMD Юхо Сарвикас, новинка может выйти на китайский Новый год.
Эксперт разместил на своей странице в Twitter фотографию, на которой изображена новая пара кроссовок бренда Adidas Originals. Представитель компании подписал публикацию с помощью хэштегов #ChineseNewYear, #Nokia и #Original, что свидетельствует об анонсе перевыпуска гаджета в стиле ретро в день китайского праздника 25-го января.
Ранее Nokia уже представила возрожденные варианты классических телефонов 2720, 3310 и 8110.
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