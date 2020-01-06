Прощание с онкологом Павленко прошло в Петербурге

06.01.2020, 14:58, Новости дня

На церемонию прощания с хирургом-онкологом Андреем Павленко, скончавшимся от рака, пришли около 200 человек, сообщил представитель Спасо-Преображенского собора, где проходит отпевание.

«Сейчас церемония прощания подходит к концу. Проститься с Андреем Николаевичем Павленко пришли около 200 человек», – сказали в соборе, передает РИА «Новости».

Павленко будет похоронен в понедельник на Киновеевском кладбище.

Павленко работал в Клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова. После того как в марте 2018 года у него был диагностирован рак желудка, он продолжал оперировать и консультировать пациентов, а также публично рассказывал о своей борьбе с раком и давал советы, как ему противостоять. Павленко скончался 5 января. Также было опубликовано его прощальное письмо.

Соболезнования семье и близким врача выразили глава Минобороны Сергей Шойгу, который был знаком с Павленко, а также министр здравоохранения Вероника Скворцова.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: МИД РФ прокомментировал заявление правительства Ирана об отказе от последнего из ключевых практических ограничений в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), призвав продолжать «усиленно работать» для спасения «ядерной сделки». «Принятые иранской стороной 5 января решения о вынужденном продолжении приостановки добровольных обязательств, вытекающих из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), являются следствием […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика