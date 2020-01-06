Прощание с онкологом Павленко прошло в Петербурге

На церемонию прощания с хирургом-онкологом Андреем Павленко, скончавшимся от рака, пришли около 200 человек, сообщил представитель Спасо-Преображенского собора, где проходит отпевание.
«Сейчас церемония прощания подходит к концу. Проститься с Андреем Николаевичем Павленко пришли около 200 человек», – сказали в соборе, передает РИА «Новости».
Павленко будет похоронен в понедельник на Киновеевском кладбище.
Павленко работал в Клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова. После того как в марте 2018 года у него был диагностирован рак желудка, он продолжал оперировать и консультировать пациентов, а также публично рассказывал о своей борьбе с раком и давал советы, как ему противостоять. Павленко скончался 5 января. Также было опубликовано его прощальное письмо.
Соболезнования семье и близким врача выразили глава Минобороны Сергей Шойгу, который был знаком с Павленко, а также министр здравоохранения Вероника Скворцова.
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