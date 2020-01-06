Оппозиционер Зоран Миланович победил на президентских выборах в Хорватии

06.01.2020, 14:57, Новости дня

Лидер Социал-демократической партии Хорватии и бывший премьер Зоран Миланович победил на президентских выборах по результатам подсчета данных со 100% участков. Он получил 1 млн 34 тысяч голосов, явка составила 55%. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Его конкурент, предыдущий президент Колинду Грабар-Китарович, набрал 929 тысяч голосов избирателей.

Это был второй тур президентских выборов в стране. Избирком зарегистрировал 3,855 млн избирателей.

В первом туре президентских выборов Зоран Миланович набрал 29,55% голосов, а Колинда Грабар-Китарович — 26,65%.

Миланович планирует развивать партнерство со странами Западной Европы и с США.

В августе 2011 года он основал и возглавил коалицию «Кукурику» (от названия ресторана, в котором проходили переговоры о ее создании). В 2015 году название было изменено на «Хорватия растет», а в 2016 году — на «Народную коалицию». После победы коалиции на выборах в декабре 2011 года Миланович занял премьерский пост, на котором проработал до 23 января 2016 года.

Президент Хорватии избирается всеобщим прямым голосованием на 5 лет с правом переизбрания на один срок.



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