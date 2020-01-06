Мнение: О новом и небывалом величии Америки благодаря России

Итак, он сделал это!

Донни #Наш Трамп совершил ровно то, что обещал. Сделал #США снова безмерно великой державой. Быть может, даже более великой, чем в период после распада #СССР.

И самое обидное для российского патриота заключается в том, что…

Всё это сделал он не без помощи своего лучшего друга Владимира Путина.

Практически ни у кого нет сомнений, что ликвидация иранского командира Касем Сулеймани, руководившего всеми действиями Исламской Республики на Ближнем Востоке, открыла дверь в новую реальность. Где бессудно казнить должностное лицо суверенной страны стало возможным на основании лишь небесспорных данных разведки совсем другой державы, взавшей на себя роль полицейского, судьи и палача в одном лице.

И весь мир умылся, будто так и надо.

Нет экстренного заседания СБ #ООН. Нет сколько-нибудь стройного хора осуждения. Нет никаких признаков чрезвычайности данной ситуации. Мол, убили и убили, #ачотакова. Да и погибший не был нравственным человеком.

И это означает, что мир молчаливо согласился: #США в своём праве. Праве казнить и миловать своих врагов, забыв о суверенитете и международном праве, закреплённом в Уставе ООН, резолюциях Совбеза и прочих отныне бесполезных документах.

Есть только право силы и сила эта принадлежит сейчас США.

А вот робко осуждающий голос России вообще скрылся в тумане. И понятно почему. Р — репутация.

Известно, какова она сейчас у РФ на международной арене. Невысокая, откровенно говоря. Потому что за Россией тянется ареол главного нарушителя международных правил игры. Столь низко страна не падала даже во времена жёсткого противостояния со всем Западом. Тогда за ней был хотя бы идеологический авторитет. А сейчас?

Не наблюдаем ли мы теперь полное торжество внешней политики Владимира Путина?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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