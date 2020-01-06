Прохожие в Петербурге спасли провалившихся под лед детей

06.01.2020, 14:44, Новости дня

Прохожие до приезда спасателей смогли вытащить из Дудергофского канала в Санкт-Петербурге двух провалившихся под лед детей.

«Шестого января в 13.59 в Красносельском районе (на) проспекте Героев у дома 32 на акватории Дудергофского канала двое детей… провалились под лед, извлечены до прибытия прохожими, медицинская помощь не требуется», – сообщили в городском управлении МЧС, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что во Владивостоке под лед ушло около 30 автомобилей. В Сети было опубликовано видео спасательной операции.



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